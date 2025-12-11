Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Poemas con alas», de Paulino Peña Álvarez, gaña o Premio Arume

O autor ourensán recibirá o galardón este venres na Fundación Neira Vilas

Xan Salgueiro

Vila de Cruces

Paulino Peña Álvarez recibe este venres, 12 de decembro, ás 17 horas, o Premio Arume de Poesía para a Infancia na Fundación Xosé Neira Vilas, en Gres. A súa obra Poemas con alas foi a elixida polo xurado, que destaca o seu interese por espertar o gusto pola poesía e, nomeadamente, polos poetas galegos, pois parte de fragmentos de creacións destes autores e autoras como entrada aos seus.

Salienta a súa musicalidade, un ritmo poético moi conseguido, imaxes atractivas e grande carga visual, amais da linguaxe coidada e comprensible ao alcance da infancia e con temas próximos ao mundo infantil. O autor establece unha serie de xogos coa polisemia e outros recursos que buscan a implicación do lectorado, respondendo a adiviñas ou completando versos. O xurado amosa a súa satisfacción pola cantidade de orixinais presentados e a alta calidade dun bo número deles e conclúe que este pode ser un libro que fomente a lectura de poesía e a creatividade infantil.

Paulino Peña Álvarez, nado en Moialde (Vilardevós-Ourense), mestre xubilado, é licenciado en Filoloxía Galega e Filosofía e Ciencias da Educación. Atesoura numerosos galardóns pola súa obra poética.

No acto de Gres presentarase o poemario Latexos, de Beatriz Dourado, gañador do Arume en 2024. Destaca polo intelixente e suxestivo uso de recursos como as onomatopeias, anáforas ou metáforas que forman un universo poético engaiolante para o público novo.

