El mejor regalo de Navidad, los cuidados

En un tiempo en el que todo el mundo tiene de todo, cada vez es más difícil acertar con los regalos. En lo que respecta a lo material, muchas veces se pierde el efecto sorpresa al recurrir siempre a las mismas opciones. Sin embargo, debido a la vorágine a la que nos conduce el ritmo de vida actual, quizás de lo que menos dispongamos sea de tiempo para dedicar a nosotros mismos y a nuestro cuidado. Es por ello que cada vez son más los que optan por regalar experiencias en lugar de objetos, obligando así al receptor del obsequio a dedicarse al menos un momento a su bienestar y a desconectar.

En A Estrada, los negocios han sabido ver la oportunidad de mercado, ofreciendo bonos y paquetes regalo perfectos para agasajar estas fiestas.

El gimnasio Absolute, de la calle Gradín, lleva años sacando partido de esta nueva tendencia. Sus bonos, que además no caducan, permiten regalar sesiones y clases en las instalaciones, sea para aquellos que todavía no han dado el paso de practicar deporte de forma regular o para los que sí están más curtidos pero desean probar nuevas actividades. El precio medio de estos paquetes está en los 60 euros, y no solo están disponibles para Navidad, sino que pueden adquirirse a lo largo de todo el año. Por su parte, Sofía Mosteiro, al frente de la gerencia del centro, confirma que cada vez esta clase de detalles es más habitual al llegar fechas señaladas.

Lo mismo ocurre con la cultura. El cine es una experiencia de la que, generalmente, todo el mundo disfruta, pero no siempre dispone de la facilidad para ir. Por ello, los bonos de Minicines Central son un acierto asegurado, ya que permiten a los afortunados acudir al visionado de cualquiera de los estrenos que estén disponibles en cartelera. Eso sí, cabe matizar que aquí sí existe una fecha límite para canjear las entradas, por lo que es importante fijarse en las fechas.

Ahora bien, si se habla de experiencias, hay un tipo de ellas que se lleva la palma de popularidad. Los centros de estética y bienestar y los spas son los predilectos por la población estradense a la hora de regalar. Concretamente, en Añil disponen de tarjetas regalo tanto para tratamientos específicos relacionados con la piel y la estética, como masajes, manicuras y demás cuestiones relacionadas con la belleza. La flexibilidad es uno de los factores más valorados, ya que el centro estradense permite crear un vale con una cantidad determinada para que la persona regalada escoja en qué canjearlo dentro de la oferta del establecimiento, o directamente reservar un tratamiento concreto. Desde la gerencia de Añil aseguran que, en los últimos años, esta opción se ha vuelto muy popular, ya que permite probar experiencias nuevas que, quizás de otro modo, no se vivirían.

La lista, en Zen Espazo de Benestar, concuerda con la visión de Añil. En su caso, suman a la oferta un circuito de spa urbano, que es además una de las opciones más populares para regalar. El abanico no puede ser más amplio: desde tratamientos capilares a faciales, pasando por masajes y circuito spa. Del mismo modo, el rango de precios también lo hace una opción muy razonable para agasajar: desde 45 euros el más barato hasta en torno a 150 los más costosos. Finalmente, lo material queda relegado a un segundo plano, valorando más el tiempo y los cuidados.