Manuel Garrido toma posesión como nuevo policía local de Silleda
REDACCIÓN
Manuel Garrido Fernández refuerza el cuerpo de la Policía Local de Silleda. El nuevo agente tomó posesión como funcionario en prácticas en un acto en el que estuvieron presentes la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y el jefe de la Policía Local, Antonio Gil.
Tras la toma de posesión, Garrido continuará su proceso formativo en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) antes de su incorporación definitiva a la plantilla municipal, tal como establece el procedimiento. La plaza había sido adjudicada tras superar la correspondiente convocatoria a través de la propia academia ubicada en A Estrada, en el marco del convenio entre el Concello y el organismo autonómico. Esta incorporación forma parte de la oferta pública de empleo del Concello de Silleda para 2025, que incluye también una plaza de oficial, ya convocada.
Pena destaca la necesidad de fortalecer el servicio de seguridad ciudadana y la incorporación del nuevo policía es «un paso máis na mellora da atención á nosa veciñanza». La alcaldesa considera «prioritario mellorar os recursos co fin de garantir un servizo máis próximo e eficaz».
