«Esta beca aporta gran prestigio y nos permite abrir nuevas fronteras del conocimiento»

El investigador estradense Julián Bergueiro Álvarez, miembro del CiQUS de la Universidade de Santiago, recibió recientemente una de las becas más prestigiosas e importantes de Europa, la ERC Consolidator Grant, con la que recibirá una financiación de 2 millones de euros a lo largo de 5 años.

Su proyecto, ChiroPore, aspira a desarrollar un sistema artificial capaz de controlar con precisión el transporte de grandes moléculas a través de la membrana celular, una línea de investigación que le valió para ser uno de los 349 científicos seleccionados entre los más de 3.000 candidatos.

—En primer lugar, enhorabuena por el reconocimiento. ¿Qué supone conseguir una beca así?

Muchas gracias. La verdad es una convocatoria extremadamente competitiva. Este año, además, la demanda subió alrededor de un 30 o 40 %, lo que hizo que fuera todavía más difícil conseguirla. En mi panel, fui el único investigador español seleccionado, eso ya da una idea de lo complicado que es. Esta beca proporciona una enorme financiación y también un gran prestigio. Permite desarrollar ideas realmente innovadoras, propuestas capaces de abrir nuevas fronteras del conocimiento.

—Su proyecto se llama ChiroPore. ¿Cómo explicaría de forma sencilla en qué consiste?

Las células tienen una membrana que funciona como una barrera muy selectiva. Pasar grandes moléculas a través de ella de forma controlada es extremadamente difícil. Las estrategias que existen ahora se basan en técnicas que no son muy específicas, es decir, que cogen esa molécula y la meten en cualquier célula sin ningún tipo de control. Yo quiero construir un sistema artificial basado en ese concepto. Crear llaves y cerraduras sintéticas que permitan que un medicamento o una macromolécula crucen la membrana solo cuando encuentren su cerradura correspondiente. Es decir, transportar moléculas grandes de forma muy selectiva.

—¿Con qué equipo cuenta actualmente y cómo crecerá su estudio con esta beca?

Ahora mismo somos 4 personas, pero con la ERC el equipo se incrementará sustancialmente, probablemente a más de 8. Esta financiación permitirá hacer experimentos y adquirir equipamiento que sería imposible sin esta cantidad de dinero. Para sintetizar y estudiar estas moléculas necesitas gente muy preparada y recursos importantes. Sin esta beca, desarrollar ChiroPore sería inviable.

—¿Fueron importantes esas estancias en el extranjero en su investigación actual?

Totalmente decisivas. Para estos proyectos necesitas mezclar conocimientos de muchos campos. En Santiago adquirí una base muy sólida en química orgánica. En Berlín me formé en química de medicamentos y terapias anticancerígenas. Y en Tokio trabajé con interacciones supramoleculares y moléculas de gran tamaño. Ese salto entre disciplinas y países me dio las herramientas para poder construir estos poros y aplicarlos a membranas. Sin esa faceta multidisciplinar, sería imposible.

—¿Y qué aplicaciones tendría este proyecto en la vida cotidiana?

Hay que ser prudentes, aún está lejos de llegar al público. Estamos en la fase fundamental. Primero hay que demostrar el funcionamiento del mecanismo, proteger los resultados mediante patentes y hacer pruebas preclínicas. Luego llegarían las fases regulatorias y los ensayos clínicos. Hablamos de una ventana de 15 o 20 años en el mejor de los escenarios.

—Pero sería un grandísimo avance en términos generales.

Ahora mismo nos movemos hacia medicamentos cada vez más grandes y complejos. Por ejemplo, ciertos péptidos o la terapia génica, que es fundamental para tratar enfermedades neurodegenerativas o de origen genético. El problema actual es que estas moléculas grandes entran de forma poco selectiva: afectan a todas las células y generan efectos secundarios. Si logramos controlar la selectividad, la eficacia aumentaría muchísimo y los efectos adversos disminuiría de forma drástica.

—¿Hay algún ámbito biomédico concreto donde les interese aplicar antes esta tecnología?

A priori, lo que queremos es establecer los fundamentos de cómo va a funcionar este tipo de comunicación y el mecanismo. Pero sí, tenemos seleccionadas varias terapias, como el alzhéimer, por ejemplo. Esto requiere entregar moléculas grandes que ya se sabe que tienen un efecto terapéutico, pero entregarlas solo a aquellas neuronas que tienen el problema.

«Este reconocimiento es como ganar la Champions, hay mucho esfuerzo detrás»

—¿Qué impacto tiene esta ayuda para el CiQUS y para la Universidade de Santiago?

El impacto es enorme. No solo por el volumen económico, sino por los contratos que se generan, la incorporación de talento y la compra de equipamiento avanzado, del que también se beneficiará la propia universidad, claro. Además, haber pasado una evaluación tan competitiva sitúa al laboratorio y al centro en una posición muy destacada dentro de Europa.

—¿Cómo recibieron la noticia en su laboratorio?

La verdad es como ganar la Champions. Es algo que llegó después de muchísimo esfuerzo y de la entrega y dedicación de muchas personas. Cambia radicalmente la manera de trabajar del grupo. Todo el equipo está muy ilusionado, porque este reconocimiento es colectivo, para los que trabajamos en ello y también para el centro de investigación, por supuesto.

—¿Cambiará mucho su vida profesional a partir de ahora?

Este reconocimiento ya nos pone, al grupo y a mí personalmente, en un estado de reconocimiento internacional muy grande. Esto hará que nuestra red de contactos, la capacidad de adquirir otras becas y publicar sea mucho mayor. El impacto de esto es realmente brutal.