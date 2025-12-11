José González Costa sigue al frente del Centro Lalín Agolada y Silleda

José González Costa continúa al frente del Centro Lalín Agolada y Silleda de Buenos Aires. El colectivo que aglutina a los descendientes de los emigrantes de estos tres municipios dezanos celebró su asamblea general ordinaria el pasado 29 de noviembre y designó nueva comisión directiva.

González Costa fue reelegido presidente para el período 2025-2027, con Manuel Montero Taboada como vicepresidente hasta el año que viene. El resto de la comisión está conformada por: Fernando López Pereira (secretario), Alicia Cuñarro Pérez (prosecretario), Mirta La Gamma Gómez (secretaria de actas), Julián Alejandro Seoane Arceo (tesorero), Nélida Jorge Conde (protesorero); los vocales titulares Carlos González Fernández, Germán Sesto Fernández, Gladys Raguet Orquin, Olga López Janeiro, Andrés Fernández Fernández, Celia Luaces Segade, Celia Otero Ledo y Daniel Méndez Vigo; los vocales suplentes Nora López Lorenzo, Gustavo Daniel Di Paolo, Francisco Meijomín, Antonio Otero Fernández, Luis Fernández Iglesias y José Luis Seoane Vidal; y los revisores de cuentas Benito Blanco Álvarez, José Luis Fernández, José Manuel Mouriño Barciela y Ramón Pérez López (suplente).

Por otro lado, el centro celebra su Encuentro Coral Cierre de Año 2025 el domingo 21 de diciembre a las 18 horas, con entrada gratuita. Junto a la agrupación anfitriona, dirigida por Gabriel Lage, cantarán la Coral de Hoy (Adriana Plot), Las Voces de Haedo (Pablo Sotelo) y Coral Semente (Viviana García).