José González Costa sigue al frente del Centro Lalín Agolada y Silleda

Preside la comisión directiva salida de la asamblea general del colectivo en Buenos Aires

Miembros de la nueva comisión directiva, tras la asamblea celebrada en la sede de la calle Moreno.

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

José González Costa continúa al frente del Centro Lalín Agolada y Silleda de Buenos Aires. El colectivo que aglutina a los descendientes de los emigrantes de estos tres municipios dezanos celebró su asamblea general ordinaria el pasado 29 de noviembre y designó nueva comisión directiva.

González Costa fue reelegido presidente para el período 2025-2027, con Manuel Montero Taboada como vicepresidente hasta el año que viene. El resto de la comisión está conformada por: Fernando López Pereira (secretario), Alicia Cuñarro Pérez (prosecretario), Mirta La Gamma Gómez (secretaria de actas), Julián Alejandro Seoane Arceo (tesorero), Nélida Jorge Conde (protesorero); los vocales titulares Carlos González Fernández, Germán Sesto Fernández, Gladys Raguet Orquin, Olga López Janeiro, Andrés Fernández Fernández, Celia Luaces Segade, Celia Otero Ledo y Daniel Méndez Vigo; los vocales suplentes Nora López Lorenzo, Gustavo Daniel Di Paolo, Francisco Meijomín, Antonio Otero Fernández, Luis Fernández Iglesias y José Luis Seoane Vidal; y los revisores de cuentas Benito Blanco Álvarez, José Luis Fernández, José Manuel Mouriño Barciela y Ramón Pérez López (suplente).

Por otro lado, el centro celebra su Encuentro Coral Cierre de Año 2025 el domingo 21 de diciembre a las 18 horas, con entrada gratuita. Junto a la agrupación anfitriona, dirigida por Gabriel Lage, cantarán la Coral de Hoy (Adriana Plot), Las Voces de Haedo (Pablo Sotelo) y Coral Semente (Viviana García).

