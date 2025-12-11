Gonzalo Louzao delega sus funciones de la Fundación en Manuel Magariños

El recinto ferial de A Estrada acogió ayer la última reunión anual del Padroado da Fundación de Exposicións e Congresos. En el marco de esta sesión, el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, anunció la delegación de sus funciones como vicepresidente de la entidad en favor del concejal Manuel Magariños Maceiras. Una decisión que según el regidor, responde a la necesidad de reforzar la coordinación interna y optimizar la gestión diaria de la Fundación.

El Padroado está integrado por representantes de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra, el Concello da Estrada y la Cámara de Comercio de Vilagarcía. En este contexto, Louzao argumentó que «con el fin de lograr una mayor coordinación y una gestión más ordenada, escogimos a una persona que pueda tener más dedicación».

Entre estas funciones figuran la disposición de gastos y ordenación de pagos, la convocatoria de reuniones del comité ejecutivo –que continuará presidido por Louzao– y la firma, en representación de dicho órgano, de contratos o actos acordados dentro de su ámbito competencial. El alcalde detalló que «buscaba una persona con capacidad de coordinación y gestión, y la encontramos en Magariños», subrayando que la intención principal es ganar en operatividad y agilidad en la toma de decisiones.

Asimismo, incidió en que este nuevo rol de Magariños no debe confundirse con una gerencia, precisando además que las funciones delegadas no llevan aparejada ninguna retribución económica. Con ello, el Concello busca reforzar la estructura operativa sin modificar la naturaleza interna de la entidad.

Por otra parte, durante la reunión el Padroado aprobó el presupuesto de 2026, ya recogido en los presupuestos autonómicos, así como el calendario ferial para el próximo ejercicio. La programación arrancará en marzo con la 14ª Feira de Oportunidades do Comercio (días 13, 14 y 15) y continuará en abril con el 10º Salón do Vehículo de Ocasión. Posteriormente, en mayo, tendrá lugar la 4ª Feira Multisectorial ExpoEstrada (días 23 y 24). Ya en septiembre, del 17 al 20, se celebrará la 38ª Feira do Moble de Galicia. A todo ello se sumarán tres ediciones de la Feira de Antigüidades y el 12º Salón Motor Classic, previsto para diciembre.