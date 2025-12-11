La Gastroteca Lalinense celebra el sábado un taller de recetas navideñas
REDACCIÓN
La empresa Embutidos Lalinense celebra este sábado un taller de elaboración de recetas navideñas, actividad que se llevará a cabo en las instalaciones de su Gastroteca Lalinense, en la tienda de Agruchave. Con plazas limitadas, tiene un coste por persona de 10 euros y se desarrollará entre las 11.00 y las 12.30 horas. Las personas interesadas en acudir deben anotarse en las tiendas de Lalín, Agruchave o en el correo electrónico comunicacion@embutidoslalinense.com.
El seminario será impartido por la restauradora Noela Torres, que explicará la elaboración de diversas recetas para estas fiestas navideñas que no sean muy costosas para las economías familiares y para las que no se necesitan conocimientos previos de cocina. Son platos que no requerirán complejos procesos de elaboración, pero sí sabrosos y equilibrados para unas fechas en las que se cometen bastantes excesos con las comidas. Al finalizar el curso se ofrecerá una degustación a los presentes.
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Davila 09/12/2025
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
- Varios vehículos destrozan unas jardineras en el centro de Vigo al aparcar para ver las luces
- Los pisos de Toralla se revalorizan: su precio casi se ha duplicado por la elevada demanda
- Vigo levanta las restricciones a las actividades al aire libre tras el paso de lo peor del temporal