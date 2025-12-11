La Gastroteca Lalinense celebra el sábado un taller de recetas navideñas

La empresa Embutidos Lalinense celebra este sábado un taller de elaboración de recetas navideñas, actividad que se llevará a cabo en las instalaciones de su Gastroteca Lalinense, en la tienda de Agruchave. Con plazas limitadas, tiene un coste por persona de 10 euros y se desarrollará entre las 11.00 y las 12.30 horas. Las personas interesadas en acudir deben anotarse en las tiendas de Lalín, Agruchave o en el correo electrónico comunicacion@embutidoslalinense.com.

El seminario será impartido por la restauradora Noela Torres, que explicará la elaboración de diversas recetas para estas fiestas navideñas que no sean muy costosas para las economías familiares y para las que no se necesitan conocimientos previos de cocina. Son platos que no requerirán complejos procesos de elaboración, pero sí sabrosos y equilibrados para unas fechas en las que se cometen bastantes excesos con las comidas. Al finalizar el curso se ofrecerá una degustación a los presentes.