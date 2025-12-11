Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Gastroteca Lalinense celebra el sábado un taller de recetas navideñas

REDACCIÓN

Lalín

La empresa Embutidos Lalinense celebra este sábado un taller de elaboración de recetas navideñas, actividad que se llevará a cabo en las instalaciones de su Gastroteca Lalinense, en la tienda de Agruchave. Con plazas limitadas, tiene un coste por persona de 10 euros y se desarrollará entre las 11.00 y las 12.30 horas. Las personas interesadas en acudir deben anotarse en las tiendas de Lalín, Agruchave o en el correo electrónico comunicacion@embutidoslalinense.com.

El seminario será impartido por la restauradora Noela Torres, que explicará la elaboración de diversas recetas para estas fiestas navideñas que no sean muy costosas para las economías familiares y para las que no se necesitan conocimientos previos de cocina. Son platos que no requerirán complejos procesos de elaboración, pero sí sabrosos y equilibrados para unas fechas en las que se cometen bastantes excesos con las comidas. Al finalizar el curso se ofrecerá una degustación a los presentes.

