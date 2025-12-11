Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 88 años el cura Manuel Villar

Manuel Villar Diéguez.

El sacerdote Manuel Villar Diéguez falleció ayer en su domicilio de Silleda a los 88 años de edad. Fue párroco de Piñeiro, Abades, Pazos, Moalde, Cervaña y Lamela. Natural de Escuadro, sus restos mortales serán inhumados esta tarde en el camposanto de esta parroquia a partir de las 17.00 horas. Fue ordenado sacerdote en 1960.

