A Estrada se moja por una buena causa

A Estrada vivirá el próximo día 24 de diciembre una nueva edición de la San Silvestre Acuática, un evento que ya se ha convertido en un clásico dentro del calendario de actividades de Navidad en el municipio. La sexta edición de la San Silvestre mantiene el formato de las anteriores y también su carácter solidario, ya que todo lo que se recaude con las donaciones de los participantes se entregará a Cáritas Parroquial A Estrada.

Este evento fue presentado en la noche de ayer en las instalaciones de la piscina climatizada de la Agasp, donde tendrá lugar la San Silvestre el día 24 a partir de las 12.00 horas. La organización corre a cargo de la empresa gestora de la piscina, Auga VA, y del Club Natación y Salvamento (CNS) A Estrada. Contarán además con colaboración desde el Concello de A Estrada.

Como es habitual, esta competición solidaria cuentea con la ayuda de seis capitanes, seleccionados en el mundo de la cultura, la política, las asociaciones o el deporte estradense. Uno de los que llama la atención en esta convocatoria es el piloto de Caldas de Reis Marco Díaz, campeón de Europa de la Yamaha R7 European Cup. Como representante del Concello de A Estrada estará como capitana Lucía Seoane, concejala de Cultura, Língua e Xuventude. La tercera de las capitanas es Sally Torres, la conocida humorista de Callobre.

Del mundo del deporte llega también la joven estradense Paula Pena, deportista del CNS A Estrada y campeona de España en varias modalidades. Desde el mundo de la cultura llega el escritor y filólogo estradense Carlos Loureiro. Por último, cierra la lista el presidente de la Asociación de Empresarios de A Estrada (ACE) y responsables de la firma Terca, José Luis Terceiro. El evento estará presentado por el locutor de Radio Estrada Pablo García «Chichas».

Una vez realizada la presentación ya está abierto el plazo de inscripción para participar en esta San Silvestre Acuática. Pueden hacerlo llamando al teléfono 986 180 198 (piscina) o acudiendo directamente a las propias instalaciones hasta el día 22 de diciembre. Los participantes podrán anotarse en el equipo del capitán que escojan. La única condición para poder participar es llevar para donar un kilo de comida no perecedera, como mínimo. Todo lo recogido se donará después a Cáritas. El año pasado contaron con más de 120 participantes, recogiendo en torno a 500 kilos de alimentos donados por los asistentes, un gran éxito que la organización espera poder repetir en esta edición.

La San Silvestre consiste en una carrera de relevos en la que cada participante nadará 50 metros. Al finalizar la carrera solidaria se servirá chocolate y rosca para todos los que acudan al evento, tanto participantes como público.