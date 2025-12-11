A Estrada instala 500 composteros en el rural y plantea ya una segunda remesa

La campaña emprendida por el Concello de A Estrada para potenciar el reciclaje doméstico ha tenido una gran acogida entre la ciudadanía. Tanto es así que, en los próximos días, comenzará la puesta a punto de 500 composteros en el rural del municipio, adquiridos mediante la subvención destinada a implantar el quinto contenedor. A ellos se sumará la instalación, en las calles de la capital estradense, de contenedores exclusivos para residuos orgánicos, que en una primera fase estarán destinados a grandes productores y, posteriormente, al resto de la población.

En cuanto a la compostaje, estos 500 equipos se añadirán al centenar ya distribuido previamente en el rural. Esta vez, su implantación irá acompañada de una puesta a punto realizada por una empresa especializada, que impartirá formación en cada domicilio para garantizar el uso correcto del composter. Además, los técnicos efectuarán un seguimiento y regresarán a los hogares para comprobar que los equipos se emplean de manera adecuada y logran los fines previstos. El concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, explicó que estos composteros «son más modernos que los ya instalados y cuentan con un reloj que indica en qué momento comienza a producirse el compost». Ante la elevada demanda, añadió que el Concello «ya baraja disponer de una nueva remesa para el próximo año», dado que las unidades disponibles resultaron insuficientes.

Por otra parte, el contenedor marrón –la llamada quinta fracción– llegará también al municipio en los próximos días. Su implantación se desarrollará en dos fases: la primera arrancará la próxima semana y permitirá que los grandes productores comiencen a utilizar los 15 contenedores que se colocarán en la vía pública; en la segunda, tras evaluar los resultados iniciales, se incorporarán los particulares hasta alcanzar unas 60 unidades. Este tipo de contenedor permanecerá cerrado y solo podrá abrirse mediante una tarjeta específica que deberá solicitarse en el Concello, y que permitirá realizar los depósitos incluso en los contenedores situados cerca de los grandes productores.

La incorporación del contenedor marrón a las islas de reciclaje del casco urbano, prevista para enero, irá acompañada de la información necesaria para la retirada de estas tarjetas. Asimismo, se celebrarán jornadas informativas en la calle para que los vecinos interesados puedan recibir orientación y retirar su kit de voluntariado, lo que permitirá que se familiaricen con el nuevo sistema.