En la diana por partida doble

La familia Arredondo Lozada de Lalín escribe con dardos las páginas de su historia deportiva. ExpoCoruña acogió el pasado puente el campeonato del Mundo de dardos electrónicos organizado por Phoenix Darts, donde casi 4.500 participantes lucharon por alzarse con la mayor corona internacional. César Augusto Arredondo (LaChe), de origen colombiano, se alzó con el título nacional por equipos con The Vikings, pero la gran sorpresa estuvo protagonizada por su hijo Jesús Adrián, de 8 años y natural de Lalín, que se proclamó subcampeón del Mundo infantil en su primera competición oficial.

«Creo que estaba yo más nervioso que él durante la competición», reconoce César sobre cómo vivió el debut de su hijo, que estudia en el CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe. Jesús aprendió a tirar dardos después de «verme tantas horas tirar durante un entrenamiento muy exigente. Un día se puso a mi lado, empezamos a tirar dardos los dos y, después, fuimos corrigiendo la posición de tiro y cada vez le gusta más», asegura el orgulloso padre. El campeón de España por equipos tiene claro que su vástago seguirá compitiendo de ahora en adelante porque «ahí donde hay un torneo de niños lo apuntaré porque siempre viene conmigo», añade César.

Premio

Padre e hijo ya tienen la mira puesta en Ourense, siguiente destino en su recorrido por los distintos torneos. César Arredondo desvela además que la victoria en el Nacional le otorga a él y al resto de integrantes del equipo The Vikings la posibilidad de elegir entre tres lugares distintos para competir en el siguientes Mundial: Las Vegas, Seúl o Hong Kong. «Estamos a la espera de lo que decida el equipo para elegir el lugar al que vamos representando a España. Sería muy bonito que mi hijo me acompañara, pero como depende de lo económico, se estudiará», explica este dardista ya reconocido en los distintos campeonatos a los que acude y que, a partir de ahora, pretende que sea su hijo el que viaje con él para seguir aprendiendo.

El evento herculino estuvo dividido en cuatro jornadas, el viernes se celebró la prueba individual, el sábado la de parejas y el domingo, la correspondiente a los equipos. El lunes se puso punto y final a la competición con la disputa del Campeonato de España, en el que estuvieron las figuras nacionales más destacadas y donde César Arredondo consiguió su entorchado. En total, la organización estima que acudió gente de 28 nacionalidades distintas, desde naciones europeas como Portugal, Bélgica o Suiza, hasta territorios más lejanos como Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá o México.

Tras el éxito de la primera edición, que atrajo más de 10.000 visitantes entre jugadores y familias, se aguardaba que durante la primera semana del último mes del año fueran más de 15.000 personas del mundo de las dianas las que acudieran al recinto de ExpoCoruña, una cifra que se superó con creces, según Viajes SantYago, organizadora del evento dardista.