La concesionaria de la AP-53 recaudó por peajes 38.000 euros diarios el año pasado

Los usuarios de la AP-53 se dejaron en peajes durante el año pasado casi 38.000 euros diarios, dato récord para la concesionaria desde que en diciembre de 2002 asumió la gestión de la vía de alta capacidad con la apertura del primer tramo, entre Santiago de Compostela y Silleda. El balance económico detallado por el Ministerio de Transportes correspondiente a 2024 determina que Autopista Central Gallega (Acega) ingresó por peajes un total de 13.833.200 euros, montante que supone un incremento de cerca de un millón en comparación con doce meses atrás, cuando la concesionaria había logrado su pico máximo de recaudación con 12,8 millones.

En el informe sobre las autopistas de peaje y del sector concesional de carreteras en España el ministerio analiza los resultados económicos de las gestoras de vías de alta capacidad y entre ellas, las de Acega. Así, además de la recaudación en concepto de peajes la compañía contó con 159.800 euros para otros ingresos o subvenciones, mientras que los gastos de explotación y amortización superaron los 4,5 millones. En la memoria ministerial se concreta que Acega presentó un resultado negativo antes de impuestos de 76 millones de euros «debido al deterioro registrado en la carga financiera diferida», sin concretar si esta circunstancia se debe achacar a una pérdida contable se justificaría como irrecuperable por su incapacidad para generar flujos futuros superiores. Más allá de las cuestiones técnicas de una autopista gestionada por una propiedad en la que hace años entraron fondos de inversión, la concesionaria presentó el ejercicio pasado unos resultados financieros negativos en más de 82 millones y el abono del impuesto de sociedades por 19 millones.

El análisis aborda otras cuestiones como los accidentes de tráfico en estas vías de pago, que en el caso de la autopista que conecta Santiago con la comarca dezana experimentan un ligero aumento, pasando de 35 a 42. Sin fallecidos en estos siniestros, en una decena hubo heridos, que se saldaron con 13 víctimas. En lo que respecta a las reclamaciones de usuarios, la concesionaria también recibió más quejas que el año anterior, una más sobre la docena de entonces. Cinco fueron por retenciones de tráfico, dos por carencias de señalización, otras tantas por conservación y mantenimiento deficiente de la vía, una sobre las tarifas y otra a consecuencia de obstáculos en la calzada. Las dos restantes no fueron identificadas por una razón concreta.

Acega mantiene una plantilla de 33 empleados, de los que 18 están adscritos su departamento de mantenimiento, ocho a servicios generales y los siete restantes a las cabinas de peaje. Mientras el promedio estatal en las autopistas se sitúa en 1,07 empleado por kilómetro, en la AP-53 este promedio cae hasta el 0,58. No figuran en este informe ni asistencias mecánicas ni sanitarias.

Subida de las tarifas a partir de enero y continuidad de las bonificaciones

El precio de la autopista debería subir a partir del 1 de enero por el acuerdo de concesión que, ligado al IPC y otras fórmulas, implicaría un alza que por ejemplo en el caso de la AP-9 [con otros condicionantes] rondará el 5 por ciento. Lo que sí se mantienen son las bonificaciones aprobadas por el ministerio este año y que entraron en vigor el pasado mes de abril. Los descuentos mínimos suponen que por ejemplo el viaje de ida e vuelta entre Lalín y Santiago cueste 7 euros y no el doble si se realiza en un plazo de 24 horas. El impacto de estas bonificaciones ya se nota en el volumen de tráfico pues en los pasados meses de mayo, junio y julio la Intensidad Media Diaria (IDM) creció en más de un 8 por ciento en comparación con un año antes. En mayo pasado la autopista promedió 7.427 vehículos diarios (410 más) en junio fueron 8.103 (556 más) y los 8.675 de julio supusieron un incremento de 540 desplazamientos. En agosto, con un promedio ya de 9.708 vehículos, el crecimiento fue más moderado.