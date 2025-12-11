Cerca de 140 colectivos reciben 1,72 millones de la Diputación

La Diputación de Pontevedra ha repartido más de 1,72 millones de euros entre 138 entidades de Deza y Tabeirós-Terra de Montes a través de los planes Provincia Comunitaria, +Aqua y Novaqua. En el primer caso, las aportaciones ascienden en dos años a 1,29 millones de euros para la mejora o dotación de mobiliario y equipamientos de locales sociales. Por su parte,+Aqua 2024 y Novaqua 2025 se destinan a infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua y rebasan los 433.000 euros.

Más de 700 representantes de entidades beneficiarias participaron el martes en la primera Gala Provincia Comunitaria. Tuvo lugar en el Pazo Provincial de Pontevedra encabezada por el presidente de la Diputación, Luis López.

Más de la mitad de los fondos de Acción Comunitaria 2024 y 2025 fueron para las siguientes asociaciones de A Estrada: Isaac Quenqueirades, Tabeirós, O Rueiro, San Andrés de Vea, Santa Cristina de Vea, Paradela, Santa Apolonia de Guimarei, Santa Mariña de Barcala, San Xurxo de Vea, Arca, As Bugineiras de Nigoi, San Breixo de Lamas, San Xulián de Vea e Baloira, San Juan de Liripio, Santa Mariña de Ribeira, San Xoán de Santeles, San Xorxe de Cereixo, Pouso-Carril (10.000 euros por año cada una), Entreveas, A Fátima, Orazo, Lagartóns, Santa Eulalia de Matalobos, A Farrapiña, A Mamua-San Pedro de Parada, Mulleres de Castro, A Cruxeira-Remesar, Nosa Señora das Dores de Toedo, A Gándara, A Xiada de Vinseiro, Santa Mariña de Agar, Mulleres de Matalobos, Mulleres Castro Valente, Frades, San Salvador de Baloira, A Sobreira de Callobre, Mulleres de San Xulián de Vea e Baloira, A Terra de Guimarei, A Somoza Nova, Outeiro-Moreira, Amigos de Ribela, Manuel Castiñeira-Ouzande, San Xoán da Cañoteira y Xuntos por Loimil (10.000€ cada una), Santa Clara de Ancorados (9.900 y 10.000), San Pedro de Ancorados (9.776€ y 10.000€), San Esteban de Oca (9.999), San Miguel de Cora (9.988), A Torre da Barreira de Riobó (9.350 y 8.499), Amigos de Castro Barbude (7.251 y 9.743), San Lois de Orazo (7.097 y 10.000), Os Muiños de Curantes (6.000 y 9.657), San Xulián de Arnois y Novo Centro (6.000 euros cada una) y Guimarei (9.996).

En Lalín recibieron fondos: San Pedro Félix da Xesta, San Esteban de Cadrón, San Bartolomé de Botos y las Mulleres Rurais de Bendoiro, Prado y Muimenta (10.000€ por año cada una), Carqueixa da Veiga, Mulleres de Vilasancho, San Adrián de Madriñán, Santa Eulalia de Losón y Fonte de Lalín de Arriba (10.000), Catasós (10.000 y 9.820), San Cristovo de Camposancos (9.975 y 10.000), Moneixas (9.958), San Román de Santiso (9.908), Bolarqueiros de Noceda (9.129), San Pedro de Erbo (9.883), A Cacharela (6.773), San Xoán de Anzo (6.048 y 10.000) y los colectivos femeninos de Cercio (6.035), Camposancos (7.508), Donramiro (7.052) y Santo da Pedra (6.669); en Silleda, Villar de Trasdeza y Parada (10.000 cada una), Avecuco-Cortegada (9.992), Santa Isabel de Escuadro (8.594); en Vila de Cruces, Santa Cruz de Piloño (10.000), San Pedro de Losón (9.905 y 7.417), Mulleres de Tuiriz (8.507 y 8.529) y Santomé de Obra (6.266); en Forcarei, Torre Vella de Castrelo (10.000 y 9.847) y Terra de Acivros (9.595); en Agolada, Troula de Ventosa-O Farelo (6.413) y San Mamede de Trabancas (7.636); en Rodeiro, San Xoán de Camba (9.546) y Virxen do Faro (6.000); y en Cerdedo-Cotobade, San Martiño de Rebordelo (8.507 y 9.970), Pé da Múa (9.878), As Boliñas de Almofrei, Penelas de Aguasantas y Vilalén (10.000), Cutián (9.887), Amigos de Santiago de Caroi (9.839), Pedre (8.608) y San Miguel de Carballedo (9.848).

Los planes para traídas de agua dejaron casi 300.000 euros en las siguientes comunidades de Cerdedo-Cotobade: A Braña, A Rapela de Almofrei y Susteliños (10.000€ cada una por anualidad), O Regueiriño, San Xurxo de Sacos, Zacoteira, Pereiral-A Costa-Vilalén, Cuspedriños, Augas das Vilas y Liñeiriños (10.000 euros cada una), A Peniza (7.656 y 10.000), Xanique Val do Fento (10.000 y 5.249), Calvelo 16-Cotobade (8.917 y 9.433), Quinteiro (6.485), Trasmonte-Covelo (8.439), Laxe e Medelo (9.995 y 5.935), Fontegrande (9.368 y 5.987), A Rascadería (9.872), Bazoucos (9.985), Picoto-Borela (7.300), Regueiro do Arado (9.079), Fonte do Can (9.909), Vilanova (9.933), Cruz de Acivo (9.005) y As Devesas (5.249).

El resto fueron para Augas de Restevelas y O Rollo (10.000€ en 2024 y 6.000 en 2025 cada una), Couso (10.000) y Montillón de Arriba (2.171), en A Estrada; Portela de Lamas, Acebedo, A Graña y Quintelas (10.000 cada una) y Baladelo (9.988), en Forcarei; Congostra Vella (7.383) y Eira Vella (4.439), en Agolada; Laro (10.000 por cada año), en Silleda; y Zarra de Busto (10.000€), en Lalín.