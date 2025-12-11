Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cepa e Viño Gastrobar abre mañana sus puertas

Carlos Gómez, ayer, en Cepa e Viño

Lois Docampo

A Estrada

Tras meses de reforma y preparativos, la nueva propuesta del veterano hostelero estradense Carlos Gómez ‘Cepas’ está lista para su inauguración. Será mañana cuando Cepa e Viño Gastrobar abra sus puertas dando una renovada imagen al histórico Café Vasan. Cepas ha decidido dar un cambio radical a este histórico y céntrico local y, tal y como lo definen, el resultado es «un espacio único, creado con mimo e ilusión». Es un nuevo e ilusionante proyecto para un hombre con 40 años de experiencia en el sector y que a partir de ahora será su propio jefe.

