Aplazan la charla sobre acogimiento familiar

La charla sobre el sistema de protección y el acogimiento familiar prevista para ayer en Lalín fue aplazada y se celebrará en próximas fechas. Está organizada por el Concello en colaboración con la Xunta y con la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo).

