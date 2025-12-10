La Xunta expone en el Aller salidas profesionales alejadas de estereotipos
REDACCIÓN
El secretario general de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participó ayer por la mañana en Lalín en una nueva jornada del programa Que no te líen, ti elixes, impulsado por las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional con el objeto de concienciar a las nuevas generación de la importancia de escoger profesión atendiendo a las capacidades o motivaciones personales, sin dejarse limitar por perjuicios o estereotipos de género. Organizada por la Federación Galega de Talleres (Fegat), la charla tuvo lugar en el IES Ramón María Aller Ulloa, uno de los 91 centros de secundaria de toda la comunidad autónoma que participa en la cuarta edición de esta iniciativa autonómica.
