Un tercio de las plazas del parking Europa de Lalín están reservadas para sus 121 abonados

Un tercio de las plazas del parking Europa de Lalín están reservadas para sus abonados. El Concello acaba de pasar al cobro la tasa correspondiente a la mensualidad de diciembre en las que constan exactamente 121 usuarios de pago para una infraestructura municipal que cuenta con 367 plazas.

Cuando el gobierno municipal anunció, a finales de 2022, la gratuidad del estacionamiento durante un máximo de 24 horas planteó que los vehículos de los abonados no representasen más del 20 por ciento de los espacios de aparcamiento, cifra que todavía se mantiene bastante por encima. Esta medida, dio un giro cuando el ejecutivo presidido por José Crespo propuso habilitar una entrada exclusiva para los clientes de pago a través de la calle Z [al lado del edificio en el que estaba la antigua biblioteca] y entonces se apuntó que había espacio para una quincena o una veintena más de abonados, una vez que tendrían exclusividad en la primera de las tres plantas del inmueble.

A pesar de que los 121 usuarios ocupan el 32 por ciento de las plazas, en los últimos tiempos, también quizá influido por la gratuidad del servicio, el registro de clientes permanentes experimentó unas ligeras caídas. Así las cosas, hace ahora un par de años había 131 abonados y en verano de 2022 la cifra ascendía hasta los 194. La ordenanza municipal en vigor establece que las personas beneficiarias de una plaza en este aparcamiento asumen el pago de una cuota mensual de 30 euros, con lo que la cuentas de la recaudación son fáciles de echar. Durante el año pasado, con los balances económicos ya cerrados, este servicio reportó a las arcas municipales un total de 46.590 euros. Se trata de una cantidad casi simbólica, teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento y mantenimiento que precisa el párking.

Lo que todavía no comenzó a funcionar fue el nuevo acceso para abonados de la calle Z. El concejal delegado de Urbanismo, Pablo Areán, asegura que los trabajos están ultimados y que próximamente debería habilitarse ya la mencionada entrada. Con esta actuación, los abonados del parking Europa dispondrán en exclusiva de la primera planta, mientras que las otras dos alturas, 0 y 2, quedarán para los estacionamientos rotatorios. De esta forma, las tres plantas serán independientes y tendrán entrada y salida propia, algo que no sucedía hasta ahora con la primera, a la que había que acceder a través de la superior o la inferior. El Concello contrató en octubre los trabajos por un importe de 19.879 euros, consistentes en tareas de demolición de parte de la estructura del inmueble para habilitar una puerta metálica de acceso. Lo que está pendiente de realizar son tareas básicas de señalizaciones y el pintado de las plazas de los abonados.

El promedio de accesos diarios supera los 400

La utilización del Parking Europa de Lalín se mantiene en unos niveles bastante elevados. El 1 de octubre de 2022 entraba en vigor la modificación de la ordenanza que establece la gratuidad total de acceso a la instalación municipal y los primeros estudios determinaban un promedio de 300 accesos diarios.

Esta cifra crece considerablemente, hasta el punto de que en el primer semestre la media de entradas rebasa las 400. Según datos facilitados entonces por la administración municipal, en enero los sistemas de medición de entradas al aparcamiento detectaron un total de 14.064, lo que supone una media diaria de 453 vehículos.

El promedio en el segundo mes del año cayó ligeramente, hasta los 446 accesos cada 24 horas, totalizando 12.500. Las frecuencias siguieron a la baja en marzo, con exactamente 12.270 accesos (395 diarios) y fue en abril cuando menos coches pasaron por este aparcamiento subterráneo, al promediarse 376 diarios y un total de 11.286 en ese mes.

En mayo se logró un importante incremento en los accesos, que ya se aproximaron a los 400 diarios, con 12.157 en el quinto mes del presente ejercicio. El pico máximo se alcanzó en junio con un promedio de 449 vehículos al día y 13.925 mensuales.