Talleres literarios del grupo Kale/Kela en el Aller Ulloa

El grupo Kale/Kela del IES Ramón Aller de Lalín lleva a cabo un proyecto que busca mediante talleres de creación literaria y divulgación, inspirarse en la Biblioteca de Babel. Así, se realizan libros en pequeño formato de contenidos diversos como relatos, poemas, canciones o asuntos de índole cultural. En el centro también puede verse el resultado de un taller de diseño de maquetas con lugares recreados en novelas históricas. Mientras, el taller de música fue el encargado de elaborar las partituras, al tiempo que la muestra incluye material en 3D, juegos o carteles.

El grupo está formado por los docentes Marco Antonio Barcala, Jorge Cepeda, Lara Rodríguez, Javier López, Lucía Riádigos, Severiano Casalderrey, Paula Fagil, Francisco Janeiro, Javier Cudeiro, Sofía Ardariz, Mónica Fondevila y Meritxell Porral. Y colaboró la profesora del CEIP Xesús Golmar Belén Mariño.