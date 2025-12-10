Silleda participa en Quiroga en la asamblea del Camino de Invierno
El Concello de Silleda estuvo presente ayer en la asamblea de la Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago, celebrada en Quiroga (Lugo). La concejala de Turismo, Mónica González Conde, acudió a la sesión extraordinaria, que abordó la situación económica de la entidad y la planificación de nuevas actuaciones para 2026.
Entre las líneas de trabajo del colectivo, que aglutina a una veintena de municipios, se encuentran el desarrollo turístico y la dinamización de los territorios, donde Silleda ejerce un papel activo como coordinador de uno de los grupos de trabajo clave. También se abordó la difusión y comunicación digital de esta ruta jacobea, reforzando su visibilidad y el apoyo a los peregrinos, según el informe operativo presentado para el próximo año.
El Concello de Silleda destaca la importancia de seguir avanzando en la mejora de la experiencia del peregrino, en la colaboración entre territorios y en la puesta en valor de un trazado que conecta paisajes únicos, patrimonio cultural e identidad jacobea. Aprovecha su asistencia para fortalecer las redes de cooperación con otras entidades vinculadas al Camino de Invierno, así como para recoger iniciativas que puedan repercutir en su impulso a su paso por el territorio.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- El Concello de Vigo desembolsa ya casi 1.000 euros por vecino para sostener los servicios públicos