Silleda participa en Quiroga en la asamblea del Camino de Invierno

El Concello de Silleda estuvo presente ayer en la asamblea de la Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago, celebrada en Quiroga (Lugo). La concejala de Turismo, Mónica González Conde, acudió a la sesión extraordinaria, que abordó la situación económica de la entidad y la planificación de nuevas actuaciones para 2026.

Entre las líneas de trabajo del colectivo, que aglutina a una veintena de municipios, se encuentran el desarrollo turístico y la dinamización de los territorios, donde Silleda ejerce un papel activo como coordinador de uno de los grupos de trabajo clave. También se abordó la difusión y comunicación digital de esta ruta jacobea, reforzando su visibilidad y el apoyo a los peregrinos, según el informe operativo presentado para el próximo año.

El Concello de Silleda destaca la importancia de seguir avanzando en la mejora de la experiencia del peregrino, en la colaboración entre territorios y en la puesta en valor de un trazado que conecta paisajes únicos, patrimonio cultural e identidad jacobea. Aprovecha su asistencia para fortalecer las redes de cooperación con otras entidades vinculadas al Camino de Invierno, así como para recoger iniciativas que puedan repercutir en su impulso a su paso por el territorio.