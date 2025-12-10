Seminario benéfico de Muay Thai en Viascón

La Diputación de Pontevedra colabora con la Escuela Hong Muay Thai Academy en un seminario benéfico de defensa personal que se celebrará en la escuela de Viascón, en Cerdedo-Cotobade. El evento tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre de 17.00 a 19.30 horas y, a cambio de la participación, se recogerán alimentos no perecederos. El seminario, impartido por Toni Garrido, ofrecerá técnicas de defensa para protegerse de golpes contra armas blancas como también de palos o cuchillos y, también se enseñarán técnicas de defensa cuerpo a cuerpo. Este estará abierto tanto para adultos como para niños.