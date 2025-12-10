La Semana Verde licita la limpieza del recinto y el suministro de mobiliario

La Fundación Semana Verde de Galicia mantiene abierto hasta el día 20 de este mes el plazo para presentar ofertas a dos licitaciones. Una de ellas es la contratación del servicio de limpieza general del recinto, por 114.950 euros, y la otra el suministro, mediante arrendamiento, de stands modulares, moquetas, tarima y mobiliario, por un montante de 172.909 euros. Los detalles de los dos procesos pueden consultarse en la página web contratosdegalicia.gal.

En los dos procesos, la contratación de sendos servicios no supone un gasto fijo para la fundación, sino un suministro que va a ser concretado en cuantía e importe según el volumen de expositores que confirmen su asistencia a cada una de las ferias que organice la entidad. En cualquier caso, los dos contratos están contemplados en las partidas correspondientes del presupuesto de 2026. Las adjudicaciones se realizarán mediante un procedimiento abierto y tendrán en cuenta medios personales y técnicos.