SBC Gasolineras dona 500 kilos de carne a Cáritas

REDACCIÓN

A Estrada

Cáritas Parroquial de A Estrada agradece a las Gasolineras SBC la importante donación a consistente en 500 kilos de carne de ternera y pollo, asegurando un suministro valioso para las familias durante la Navidad. Esta aportación se suma a otras fijas y a la Operación Kilo, pero desde Cáritas reiteran el llamamiento a la incorporación de nuevos socios y voluntarios.

