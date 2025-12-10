Raquel Campos Pico, gañadora do Reimóndez Portela
A xornalista recibe o premio por segunda vez con «Non estamos ben en internet!»
A xornalista Raquel Campos Pico eríxese de novo como gañadora do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela, nunha edición especialmente simbólica na que o certame celebra tres décadas de traxectoria. O artigo galardoado, titulado Non estamos ben en internet!, impúxose entre vinte e unha propostas que concorrían nun premio que honra a figura do médico e humanista de San Miguel de Castro.
O xurado, integrado por Lois Docampo Míguez, David Cofán Mazás, Ana Cela Neira, Yuri Carrazoni Mier, Juan Andrés Fernández Castro e María Victoria Reimóndez Sanmartín, realizou un proceso de valoración prolongado: primeiro a lectura das pezas presentadas, logo varias roldas de selección e, finalmente, un contraste de impresións na xuntanza celebrada ao mediodía. Froito deste traballo, acordaron por maioría a concesión da trixésima edición do premio ao texto de Campos Pico, unha reportaxe que afonda na relación entre hiperconexión dixital, saúde mental e benestar emocional, salientando tamén como este fenómeno introduce novas presións no ámbito laboral.
Segundo recolle o fallo, a obra premiada aborda cuestións de absoluta actualidade a través de enfoques que se afastan do tópico. Destacan que emprega voces «coas que resulta sinxelo empatizar, combinadas con outras máis especializadas que permiten entrar en profundidade sen caer na superficialidade». Para o xurado, o artigo remata por defender un «xornalismo pausado e reflexivo» como resposta necesaria aos desafíos comunicativos contemporáneos.
Coñecida a decisión, a concelleira estradense de Cultura, Lucía Seoane, contactou coa gañadora para trasladarlle a nova, e lembrou que xa en 2016 fora distinguida polo traballo Descubrindo á esquecida «Marquesa Roja».
Graduada en Ciencias da Información en 2007, Raquel C. Pico mantivo unha traxectoria profesional ligada aos medios dixitais. Tras o seu paso por diversas redaccións, leva unha década desenvolvendo o seu labor como freelance. Compostelá de orixe e dividindo a súa vida entre Santiago e Vigo, explica que se presenta con regularidade ao certame e admite que, no «pecado» da hiperconexión, ela mesma se atopa «nos dous lados». A autora reflicte esta tensión na propia reportaxe: a necesidade, tanto profesional como persoal, de permanecer conectados fronte a unha realidade na que a desconexión –a posibilidade de apagar o móbil sen consecuencias– comeza a ser un novo privilexio social.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- El Concello de Vigo desembolsa ya casi 1.000 euros por vecino para sostener los servicios públicos