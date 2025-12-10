La pulpería Porta organiza la Festa do Costelar en el Campo da Feira

El Campo da Feira de A Estrada acogerá hoy a partir del mediodía, en la carpa de la pulpería Porta, su tradicional Festa do Costelar, un evento que se viene repitiendo a principios de diciembre en los últimos años. Los clientes que hubieran asistido a la pulpería los sábados o los miércoles de feria en A Estrada en las pasadas semanas podrán recibir hoy un descuento de hasta el 25%, y los más habituales incluso podrán hacerse con una ración de costillar de ternera gratis, para lo que necesitarán cuatro vales.

Además, para todos aquellos interesados que se acerquen hasta el Campo da Feira de A Estrada, también podrán disfrutar de castañas de manera gratuita. Por último,en la carpa de la pulpería Porta contarán también con un grupo de diferentes músicos para animar el ambiente.