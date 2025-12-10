Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

El PP celebró su cena navideña en Rodeiro y hoy será en A Estrada

El PP celebró su cena navideña en Rodeiro y hoy será en A Estrada |

El PP celebró su cena navideña en Rodeiro y hoy será en A Estrada |

Los miembros de la junta local del PP de Rodeiro celebraron su cena navideña en el restaurante Casa Achacán. Acudieron, entre otros, la presidenta de la agrupación local y portavoz municipal, Cati Somoza; el presidente provincial y de la Diputación, Luis López; o el exalcalde Eliseo Diéguez. Durante el ágape se expusieron los detalles del Pincho de Nadal para militantes, simpatizantes y colaboradores. Por otro lado, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, Luis López, el conselleiro José López Campos, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, participan hoy en el Pincho de Nadal de los populares estradenses. Será a las 20:30 horas en el restaurante Samaná.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents