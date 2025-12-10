El PP celebró su cena navideña en Rodeiro y hoy será en A Estrada

Los miembros de la junta local del PP de Rodeiro celebraron su cena navideña en el restaurante Casa Achacán. Acudieron, entre otros, la presidenta de la agrupación local y portavoz municipal, Cati Somoza; el presidente provincial y de la Diputación, Luis López; o el exalcalde Eliseo Diéguez. Durante el ágape se expusieron los detalles del Pincho de Nadal para militantes, simpatizantes y colaboradores. Por otro lado, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, Luis López, el conselleiro José López Campos, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, participan hoy en el Pincho de Nadal de los populares estradenses. Será a las 20:30 horas en el restaurante Samaná.