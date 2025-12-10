O club de lectura de Agolada viaxa ás aldeas dos anos 50

Con sombreiros de palla, angazos e sentados sobre pacas de herba. Foi así como unhas 20 persoas do club de lectura para adultos do CEIP de Agolada fixo unha posta en común de ‘As rapazas de Xan’, a obra de Manuel Iglesias Turnes que recolle a vida na aldea de Cabanelas. Iglesias Turnes desprazouse desde A Baña ata o municipio agoladés para esta primeira reunión do club de lectura. A seguinte lectura será ‘As tolas que non o eran’, de Carmen Valiño. A obra está ambientada no psiquiátrico de Conxo.

O CEIP promove este clube de lectura para adultos dende comezos do curso. O seu director, Yago Gómez, lembra que a biblioteca está aberta a toda a veciñanza, e que para formar parte do clube de só hai que darse de alta ou ben no propio centro ou ben a través da ANPA. Esta iniciativa substitúe á biblioteca municipal, pechada dende fai máis de 10 anos.