Mercado del IES Laxeiro para la excursión de 4º de la ESO

La Praza de Abastos de Lalín acogerá un mercado del alumnado del IES Laxeiro desde este viernes a las 18.00 horas. P3ermanecerá abierto de 18.00 a 22.00 horas los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de enero y del 2 al 5 de enero.

Esta iniciativa se monta con el fin de que el alumnado de 4º de la ESO pueda recaudar fondos para la excursión cultural que realizarán del 7 al 15 de marzo por Cerdeña, Nápoles, Roma, Génova y Marsella. En el mercadillo se ofrecerán diversos productos elaborados o recogidos por la comunidad educativa y toda la recaudación se destinará a apoyar la participación del alumnado en el viaje.