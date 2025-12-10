Mercado del IES Laxeiro para la excursión de 4º de la ESO
REDACCIÓN
Lalín
La Praza de Abastos de Lalín acogerá un mercado del alumnado del IES Laxeiro desde este viernes a las 18.00 horas. P3ermanecerá abierto de 18.00 a 22.00 horas los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de enero y del 2 al 5 de enero.
Esta iniciativa se monta con el fin de que el alumnado de 4º de la ESO pueda recaudar fondos para la excursión cultural que realizarán del 7 al 15 de marzo por Cerdeña, Nápoles, Roma, Génova y Marsella. En el mercadillo se ofrecerán diversos productos elaborados o recogidos por la comunidad educativa y toda la recaudación se destinará a apoyar la participación del alumnado en el viaje.
