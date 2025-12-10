Mercadillo de Carabelo

La asociación solidaria lalinense Carabelo estrenó su mercadillo navideño. Está situado en un bajo del número 4 de la calle Antonia Ferrín Moreiras y funciona de lunes a viernes (de 17.00 a 21.00 horas) y los sábados y domingos (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00)