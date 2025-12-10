La mejor receta contra el sedentarismo

A Estrada fue uno de los 23 concellos gallegos elegidos para desarrollar el programa «Adestra a túa saúde», un ambicioso estudio impulsado por la Consellería de Sanidade y la Fundación Deporte Galego en colaboración con el Concello estradense. Su objetivo es introducir el ejercicio físico como parte activa del tratamiento sanitario para aquellas personas mayores de 60 años que presenten altos índices de sedentarismo. La iniciativa, que comenzó el pasado octubre, se apoya en la cooperación entre el Concello, el centro de salud local y la empresa Auga V.A., gestora de la piscina climatizada.

El director técnico de la Fundación Deporte Galego, Miguel Rodríguez del Corral, explicó que «el espíritu del proyecto es traer de vuelta un enfoque que la sanidad tuvo durante décadas», pero ahora de forma sistemática y medida. «Lo que buscamos es recuperar un modelo que ya existía: la receta deportiva. Los médicos siempre recomendaron ejercicio, pero ahora lo hacemos de forma estandarizada, con seguimiento y con un profesional que indica la frecuencia, el volumen y la intensidad adecuados», señaló.

A través del centro de salud estradense se realiza un cribado de la población mayor de 60 años (aunque podrían entrar personas menores de esa edad) para identificar perfiles inactivos, con sobrepeso o con patologías que se beneficiarían especialmente del movimiento. «Queremos que una persona sedentaria, a los nueve meses, esté fidelizada al ejercicio. La idea es muy simple, el ejercicio físico es bueno, pero ahora lo hacemos de forma sistematizada», indica Rodríguez.

Una vez detectados los usuarios, entran en juego las instalaciones municipales, con la colaboración del edil de Sanidade, Óscar Rancaño, y la coordinadora de este proyecto desde el centro de salud, Eva García. Desde las instalaciones les ayudan Ana Lois, y los monitores Rosana Lueiro y Álex Porto, que son los encargados de guiar las sesiones, divididas en dos grupos de 10 personas. Estos realizan trabajo de movilidad sin carga en la piscina, y después ejercicios de fuerza y equilibrio en el gimnasio.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quiso agradecer «á Xunta, ao Centro de Saúde e á empresa encarga da instalación pola súa colaboración», y destacó la excelente acogida de los participantes: «Estamos moi satisfeitos con este proxecto piloto, e seguro que os participantes en xuño amosan todos moi bos resultados».

Cuando este primer grupo finalice dentro de seis meses, la intención es que otro comience inmediatamente, con nuevas derivaciones desde el centro de salud. El objetivo es hacer del ejercicio un hábito fijo en la comunidad y un recurso sanitario estable.