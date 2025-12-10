Medio Rural impulsa el comercio de productos locales de Silleda

El director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, mantuvo en la jornada de ayer una reunión con la alcaldesa de Silleda, la socialista Paula Fernández Pena, para evaluar posibles líneas de colaboración para desarrollar actividades formativas en el municipio trasdezano por parte de Medio Rural. La cita tuvo lugar en Santiago de Compostela y se centró en el impulso de la transformación, la elaboración y comercialización de productos locales.