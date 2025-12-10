Marigold, un queso vestido de gala con su propia tradición

En un momento en el que lo tradicional vuelve a ocupar el lugar que merece dentro del universo gastronómico, la quesería silledense Cortes de Muar lanza una edición especial que eleva el oficio tradicional a un objeto de deseo: Marigold se viste de gala.

La propuesta nace con un objetivo claro: reivindicar el trabajo manual de las queserías familiares, un saber hacer que en Galicia sigue vivo gracias a unas pocas manos que continúan apostando por la producción a pequeña escala, el respeto a la materia prima y la belleza del tiempo lento.

Marigold, un curado viejo de leche cruda, se madura envuelto en paños que acompañan su evolución durante meses. En esta edición especial, esos mismos paños se transforman en un pequeño vestido que envuelve cada cuña. El resultado es un objeto gastronómico y emocional. «Queríamos que Marigold compartiese con quien lo reciba un pedazo auténtico de nuestra historia», explican desde la quesería de Negreiros. «Que no solo se saboree un queso especial, sino que también se pueda tocar la textura de un oficio que cada vez es más difícil encontrar», añaden.

Guiño a la nostalgia

Cada pieza incluye una muarquita recortable, una mini ilustración coleccionable inspirada en los juegos de papel de siempre. Una propuesta que conecta con la estética lúdica y gráfica que caracteriza a Cortes de Muar y que añade un toque de nostalgia a la experiencia gastronómica. En futuras ediciones, las muarquitas podrán cambiar de vestido, convirtiéndose en un pequeño universo propio para coleccionistas y amantes de los detalles.

Marigold se viste de gala es una edición limitada pensada para sorprender. Combina diseño, moda y un producto de calidad que pone en valor la tradición quesera gallega, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan regalos con historia o experiencias gastronómicas que van más allá del paladar. La edición especial estará disponible en tiendas gourmet seleccionadas y en la tienda online de la propia marca, hasta agotar existencias.

Cortes de Muar es una quesería familiar que trabaja desde la tradición y el respeto por el oficio, combinando técnicas artesanas con un enfoque contemporáneo y emocional. Cada queso es una pieza única nacida del tiempo, la dedicación y la tierra.