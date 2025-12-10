Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los lalinenses podrán donar sangre el viernes

Una nueva campaña de donación de sangre de la administración autonómica recalará en Lalín este viernes. Las personas que lo deseen podrán acudir a la unidad móvil de ADOS que se instalará en la calle Caracas (en la urbanización de O Regueiriño) entre las 10.00 y las 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La edil de Sanidade, Noelia Seijas, llama a la participación de los vecinos.

