Los lalinenses podrán donar sangre el viernes

Una nueva campaña de donación de sangre de la administración autonómica recalará en Lalín este viernes. Las personas que lo deseen podrán acudir a la unidad móvil de ADOS que se instalará en la calle Caracas (en la urbanización de O Regueiriño) entre las 10.00 y las 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La edil de Sanidade, Noelia Seijas, llama a la participación de los vecinos.