Fiestas de Santa Bárbara y Santa Lucía en Viascón

Las fiestas de Viascón en honor a Santa Bárbara y Santa Lucía se celebrarán los días próximos días viernes 12 y sábado 13 de diciembre, con una programación que combina tradición, gastronomía y música. El viernes 12 comenzará con misa solemne y continuará por la noche con la tradicional cena de Santa Bárbara y la actuación de DJ Will. El sábado 13 habrá misa y procesión a mediodía, sesión vermú, fuegos artificiales y por la noche verbena con La Banda de Ayer y DJ Dolce Vita, finalizando con una chocolatada popular.