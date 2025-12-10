Crespo urge a Fenosa las conexiones para bombeos y depuración en el rural

El gobierno de Lalín abordó con representantes de la compañía Unión Fenosa Distribución (UFD) problemas relacionados con el abastecimiento en varias zonas del municipio. El alcalde, José Crespo, solicitó a los responsables de la compañía a agilización de las conexiones eléctricas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y depuración de seis zonas lalinenses que aún carecen de energía: Fondo da Xesta, Ateán y Fontao (Botos), Agruchave (Donramiro), Barciela y A torre (Vilatuxe), y Maceira. Subrayó que la puesta en marcha de estos saneamientos depende exclusivamente de estas conexiones, imprescindibles para garantizar el servicio público y ambiental. En ese sentido, la distribuidora eléctrica destacó que ejecutará los trabajos en cuanto disponga de todos los permisos y autorizaciones pendientes de las administraciones implicadas.

En la mesa línea, en lo referido a los usuarios particulares y a las empresas, el alcalde trasladó a la delegación provincial de UFD la preocupación por los plazos actuales de dotación eléctrica, que en muchos casos sufren importantes retrasos. La compañía recuerda que los plazos de conexión dependen de los permisos y autorizaciones de las distintas Administraciones. En este sentido, el primer edil hizo un llamamiento a agilizar estos trámites «para evitar prexuizo a familias e emprendedores, sobre todo no rural». También reclamó la activación del suministro eléctrico del local social de Carragoso-A Trigueiriza, una instalación municipal ya finalizada pero que sigue sin poder entrar en funcionamiento por la falta de conexión energética. Sobre este tema, la compañía se comprometió a agilizar al máximo los trámites para conectar el local social.

Asimismo, Crespo volvió a exponer la problemática de los cortes de suministro detectados en la parroquia de Vilatuxe y en su entorno. La empresa recordó que en Vilatuxe se cumplen los límites de calidad del suministro eléctrico establecidos por la legislación sectorial. No obstante, UFD se compromete a realizar un análisis exhaustivo de la red de distribución en la zona donde se produjeron las reclamaciones. Por parte de la empresa acudieron al encuentro Marisa Álvarez Rodríguez, delegada provincial de UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, y Vicente González Neira, jefe de operaciones de Pontevedra. Crespo estuvo acompañado por los ediles Pablo Areán y José Cuñarro, además del arquitecto Hervé Fernández.

Ampliación de potencia en zonas de Lalín y A Estrada

La compañía Unión Fenosa Distribución dispone de las autorizaciones administrativas de la Consellería de Industria para un proyecto consistente en la ampliación de potencia de un centro de transformación en A Devesa, en la parroquia estradense de Sabucedo. La empresa proyecta pasar en este punto de 25 a 50 kVA y el presupuesto de ejecución de las obras asciende a 13.967euros. Por otro lado, la firma también solicitó ante la consellería competente la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica denominada ampliación de potencia del CTI Carracedo, en la parroquia lalinense de Soutolongo. En este caso la autorización de la Xunta es para un proyecto de ejecución material de 15.729 euros.