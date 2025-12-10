El Centro Social de A Estrada, de puente por Salamanca

El Centro Sociocomunitario de A Estrada llevó este puente de la Constitución a 40 participantes de excursión a Salamanca, desde el sábado hasta este pasado lunes. En su visita, conocieron el Castillo de los Duques de Alba, La Alberca, el famoso Museo del Orinal, y también fueron capaces de encontrar la famosa rana en la fachada de la Universidad. Hoy, en la Residencia de Maiores de A Estrada, acogerán la actuación del grupo de acordeonistas Os Lóstregos, que tocarán a partir de las 17.30 horas.