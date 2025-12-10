La Central, casi 1,9 millones en ventas

La Central Agropecuaria de Galicia adjudicó ayer 1.492 de las 1.548 reses que asistieron a la subasta, por un valor total de 1.894.309 euros. Estos casi 1,9 millones en ventas en terneros de recría, de cebo y vacuno mayor suponen la segunda cifra más alta en la historia de la subasta. Solo la superan los 1.952.514 euros del pasado 17 de junio.

Que ayer se alcanzase la segunda mejor cifra en ventas se debe, en buena parte, a uno de los dos récords que registró la sesión de ayer: el volumen de transacciones en los terneros de carne, con 423.569 euros. La cuantía supera los 377.456 registrados también en la sesión del citado 17 de junio. El precio medio de los terneros de carne marcó ayer 1.764,87 euros. La segunda marca de la que hablamos corresponde al mayor precio medio en vacuno mayor, con 2.482,30 euros. Hasta la fecha, el tope estaba en los 2.420,78 del 30 de septiembre. En vacuno mayor, la facturación superó los 868.800 euros.

Por su parte, los terneros de recría se adjudicaron por un montante global de 601.936 euros. Su precio medio fue de 667,33. La Central recuerda que quedan suspendidas las sesiones del 23 y del 30 de este mes, los días previos a Nochebuena y Fin de Año, pero que se celebrará una el día 29 para asegurar el suministro de carne para las fiestas.