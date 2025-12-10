Carlos Loureiro presenta su libro hoy en el MOME

Esta tarde, a partir de las 19.30 horas, el escritor estradense Carlos Loureiro presenta en el MOME de A Estrada su último libro, Asociacionismo galego en América. A sociedade Hijos del Ayuntamiento de La Estrada en Cuba. Contará con la presencia de Valentín García, secretario xeral da Lingua, y representantes del Concello de A Estrada así como de la Editorial Galaxia.