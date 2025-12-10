El BNG de Lalín propone la creación de un parque cubierto en Praza Europa

El BNG de Lalín propone al grupo de gobierno la construcción de un parque infantil cubierto en la Praza Europa, es decir, en la parte superior del aparcamiento subterráneo. La moción que acaba de presentar la formación encabezada por Francisco Vilariño concreta que por un lado exista el compromiso de redacción de un proyecto técnico para un recinto que cumpla criterios de accesibilidad, seguridad e integración urbanística, al tiempo que pide al gobierno local que reserve una partida en los presupuestos de 2026 para la financiación de este espacio.

Los nacionalistas afirman que las familias de Lalín demandan desde hace tiempo a creación de espacios seguros, accesibles y protegidos de la lluvia, del sol intenso y de las bajas temperaturas. Esta necesidad se hace especialmente patente, alegan, en los meses de invierno y otoño, cuando la climatología limita el uso de los actuales parques al aire libre. Indican que la Praza Europa constituye una localización idónea para la creación del primer parque infantil cubierto del municipio, dado que es una zona céntrica, con buen acceso peatonal y rodado, amplia y ya consolidada como espacio público de convivencia. La implantación de un parque cubierto permitiría, añaden, dinamizar la zona y ofrecer a las familias un espacio moderno, seguro e inclusivo.

El portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, manifiesta que este tipo de infraestructuras están implantadas con éxito en otros ayuntamientos gallegos, demostrando ser un recurso muy valorado por las familias y una apuesta por la conciliación, el bienestar y la revitalización urbana. También plantea la dotación en la parte alta y baja de la plaza de distintos elementos de juego y deportivos que aumenten la oferta de ocio de la misma; el estudio del cierre del acceso a la plaza en horario nocturno, delimitando obviamente los negocios de hostelería para que no les afecta la medida, con el que se evitarían actos vandálicos o la instalación de varias fuentes de agua en este entorno «pola súa grande demanda e utilidade», concluye Vilariño.