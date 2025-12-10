Areán y González brillan en A Coruña

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buena actuación de las silledenses Mara Areán y Ana Hehy González, de la Escola de Silleda del Compostela Esgrima, en el Ranking Galego organizado por el 100Tolos en el IES Menéndez Pidal de A Coruña. Ambas esgrimistas concluyeron su participación en sexta posición.

