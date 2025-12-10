ArcoCelta conquista cuatro medallas en el Gallego Indoor
Gran actuación de los integrantes de ArcoCelta en el Campeonato Gallego 3D Indoor de Tiro con Arco que se celebró en la localidad orensana de Taboadela organizado por el Club Lumelar. Un total de cuatro preseas fue el botín cosechado por el equipo dezano en el autonómico.
Los medallistas del ArcoCelta fueron los siguientes: José, plata en la modalidad de Longbow, y Herminio, también segundo, en Tradicional, y terceros fueron Roi, en Longbow y Laura, en Femenino. Además, Silvia fue cuarta en la modalidad de féminas. Desde el ArcoCelta afirman sentirse «muy orgullosos de todo el equipo por su esfuerzo, constancia y la gran imagen que han dejado en el campeonato» y felicitan a los anfitriones organizadores del evento por el éxito de participación conseguido. En la cita participaron los 49 mejores tiradores del panorama actual en nuestra comunidad autónoma.
