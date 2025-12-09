La Xunta da luz verde a un proyecto de cinco cabañas turísticas en Couso

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al proyecto para implantar un campamento de turismo en el lugar de Bouzas, en la parroquia estradense de A Estrada, aunque debido a una modificación posterior, este trámite no supone un avance en el proyecto. Según explican desde la empresa promotora Cabañitas da Ponte S.L., hubo que ampliar la propuesta para hacerla rentable, y este cambio todavía debe recibir el visto bueno de la administración.

La iniciativa contempla originalmente la creación cinco cabañas turísticas y un área de acampada libre con aforo para doce personas. Es en este último punto en el que la empreza tuvo que realizar ajustes, pasando instalaciones fijas. Así, el nuevo documento incorpora ocho tiendas fijas con capacidad para dos personas, incrementando hasta 16 el número de plazas de este apartado y sumando al total de proyecto 41 el cupo total.

El complejo turístico se ubicará en una parcela de más de 6.100 metros cuadrados, situada en suelo rústico pero próxima al núcleo de Pontevea, donde se encuentran servicios esenciales como supermercado, farmacia o gasolinera. Incluye la construcción de cinco cabañas de madera destinadas a alojamiento turístico, una zona de acampada y una sexta edificación de mayores dimensiones que acogerá la recepción, almacén y espacios de uso común y servicios.

Cada una de las cabañas tendrá una superficie de 38,88 metros cuadrados y capacidad para cinco personas, alcanzando un máximo de 25 plazas en esta área.

El conjunto se asentará sobre un terreno con ligera pendiente, que permitirá situar las cabañas en diferentes niveles y crear un desnivel total de unos tres metros. En la zona más baja del recinto se ubicarán el acceso principal, el aparcamiento y la cabina de recepción.

La evaluación ambiental simplificada del proyecto fue sometida a participación pública sin que se registraran alegaciones, y nueve organismos emitieron informes sectoriales. Las valoraciones apuntan que la actuación es viable si se respetan los requisitos relativos a protección atmosférica, aguas fluviales, suelos, gestión de residuos, integración paisajística y protección del patrimonio natural y cultural. No obstante, la materialización de la iniciativa, con una inversión estimada de 280.000 euros, deberá esperar a que la Xunta aprueba el estudio de impacto ambiental de la modificación. Desde Cabañas da Ponte S.L no esperan poder empezar con las obras hasta entrado el 2027, debido a la lentitud que caracteriza a este tipo de procesos burocráticos.

El expediente recuerda además la riqueza patrimonial y ambiental del entorno, donde se encuentran elementos como el puente declarado Bien de Interés Cultural, el Pazo de Oca o la ruta de molinos de Couso, así como la proximidad a Santiago de Compostela, cuyo acceso se verá favorecido por la ampliación de la AG-59 hasta Pontevea entre este año y 2026.