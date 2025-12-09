A Solaina de Piloño presenta el 13 memoria anual y libro de la Forxa Literaria
REDACCIÓN
La Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño celebrará el próximo sábado día 13 un encuentro en su sede, situada en esta parroquia cruceña, donde está prevista la presentación de la memoria anual de actividades. También se dará a conocer el libro con los contenidos de la XVII Forxa Literaria, uno de los eventos ya tradicionales de la entidad cruceña. Los actos darán comienzo a partir de las 18.00 horas. Será en el transcurso de la Xuntanza de Forxadores 2025, personas que integran la comisión rectora de esta asociación cultural y de promoción del arte en el rural.
Tras la presentación de estas dos propuestas, las personas que se acerquen a las dependencias de la fundación cultural podrán disfrutar con un espectáculo musical protagonizado por Tamara Soto y Érica Santiago que lleva por título 2 pingas musicais. Como colofón a la jornada se servirá un ágape de invierno. La fundación coordinada por Carmen Lareo aprovecha esta ocasión para felicitar las fiestas navideñas.
