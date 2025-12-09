El PSOE respalda la continuidad de Lalín en el Imelga de Santiago

El grupo municipal socialista de Lalín se alinea con el gobierno local en la petición de la continuidad del municipio en el Imelga de Santiago. El PSOE respalda de esta forma las declaraciones de José Crespo, que considera ilógico que se proponga su adhesión a Pontevedra cuando está integrado en el área sanitaria de Compostela. Con tal motivo, los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno municipal que coincide con lo expresado por el mandatario municipal.

El grupo municipal cuya portavoz es Alba Forno propondrá para su aprobación la adopción de los siguientes acuerdos: la oposición del pleno del Concello de Lalín al anteproyecto para modificar el Decreto 119/2005, del 6 de mayo, por el que se crea el Instituto de Medicina Lega de Galicia (Imelga); solicitar que se mantenga a los municipios de A Estrada, Forcarei, Silleda, Lalín, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón dependiendo del Imelga de la capital de Galicia; la dotación de más profesionales en las distintas delegaciones y subdelegaciones del Imelga a fin de paliar los tiempos de espera que padecen los vecinos en este momento; y darle traslado del acuerdo municipal lalinense a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, departamento que dirige Diego Calvo.

Los socialistas de Lalín comprenden que el servicio prestado por el Imelga de Santiago es mejorable «al estar saturados casi todos lo profesionales y equipos que trabajan en él». Y consideran que la modificación propuesta no garantiza que el servicio de Pontevedra vaya a ser mejor, «ya que incrementa el número de ciudadanos que pasarían a depender de esa subdelegación (63.000), y los órganos judiciales atendidos.