La oposición confía en que Óscar Val abra una nueva etapa en el PAyJ

La corporación de Agolada celebró ayer su pleno ordinario sin su ya exalcalde, Luis Calvo, que también renunció a su cargo como edil y será sustituido como concejal por Isabel Alba Gómez. En diez días, habrá que convocar una sesión extraordinaria para nombra al nuevo munícipe. La mayoría del partido de gobierno, con seis ediles frente a los 5 que suman PP y BNG, ya evidencia que el nuevo primer edil será Óscar Val.

Asistentes al pleno, con pancartas contra la planta de biometano. / Bernabé/Javier Lalín

El actual alcalde en funciones presidió la sesión de ayer. Desde el PP, Carmen Seijas le pidió que «non sexa un títere para que Luis Calvo mova os fíos desde fóra. Agardamos que se inicie unha nova etapa nas relacións entre o goberno e a oposición. Moitos veciños están pedindo un cambio de rumbo, non de alcalde. La edil del Bloque, Susana Tato, recuerda que solicitó a Secretaría un informe sobre las consecuencias políticas de la sentencia que condenaba a Luis Calvo por prevaricación. «Non aparece ese informe do secretario (sí existe otro, pero sobre una renuncia voluntaria), e Calvo vende a película de que todo isto se debe ao BNG», que ya solicitó la dimisión del exalcalde al conocerse la primera sentencia en abril. Tato criticó a Calvo porque «non se pode confundir o exercicio democrático con vendettas persoais. Pedímoslle que deixe traballar en paz a quen agora lle toca gobernar».

La toma de conocimiento fue aprobada en solitario por PAYJ, que tuvo que echar mano del voto de calidad del alcalde en funciones también para sacar adelante la nueva ordenanza fiscal de la basura y frenar la moción del Bloque en la que pedía la garantía de servicios básicos para la gente más mayor del municipio.

La portavoz del PP argumentó su voto en contra en la subida de hasta el 190% del recibo, «sen un estudo previo no que se tivese en conta a frecuencia de recollida, ou as bonificacións polo uso do colector marrón, como fai facer Lalín». Así, una vivienda particular que paga una media de 68 euros pasará a abonar 114, mientras que en hostelería la cuantía puede subir de los 100 a los 190, o los supermercados pasarán de los 150 a los 285.

Mancomunidad

Tato propuso varias alternativas al sistema de Sogama, como «apostar pola compostaxe orgánica individual ou colectiva, e incluso compartir servizos de compostaxe coa Mancomunidade Terras de Deza», que Agolada abandonó en agosto de 2021, y a la que podría volver para emplear sus máquinas en la limpieza de accesos en montes municipales, como señaló la líder del PP en otro momento del pleno. La moción para esta limpieza que propuso el BNG no contó con el apoyo de los otros dos partidos: Óscar Val aseguró que los tecores que recibían ayudas municipales para esos desbroces sí están cumpliendo, y Carmen Seijas recordó que existen subvenciones de Medio Rural y del programa +Provincia, y que antaño el Concello tuvo una brigada propia antiincendios.

Obras en el camino de A Baíña a Sangorza

A la sesión acudió un grupo de vecinos con pancartas en contra de la planta de biometano entre Amance y Artoño. La moción del BNG en la que pedía la suspensión de licencias durante un año como mínimo a una instalación de este tipo contó con el apoyo de toda la corporación. Val indicó que al Concello no le consta ningunha información oficial sobre este proyecto. «Se temos calquera información ou contacto, ides ser os primeiros en sabelo», le indicó a la oposición.

No salió adelante la moción del BNG en la que pedía garantizar servicios básicos a personas mayores. La edil de Servizos Sociais, Margarita Varela, explicó las prestaciones actuales del Concello a este tramo de edad. El PP aguardará a que Val ejerza como alcalde para presentar mociones.En ruegos y preguntas, el ejecutivo señaló que falta una rampla por colocar en el auditorio, que se acometerán obras en el camino municipal entre A Baíña y Val de Sangorza. Susana Tato dejó entrever que Calvo negó ayuda a Adega en su voluntariado en una zona ardida de O Sexo.