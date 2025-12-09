O SED recibe solicitudes para os seus premios de patrimonio
Calquera veciño poderá propoñer candidatos nun formulario anónimo | O prazo mantense aberto ata o vindeiro día 21
O Seminario de Estudos de Deza (SED) abre o prazo de presentación de candidaturas aos “Premios do Patrimonio Cultural” que vén convocando anualmente desde 2022 e que teñen como fin recoñecer o esforzo, a dedicación e a positiva contribución no campo do traballo e a investigación por conservar o noso patrimonio cultural.
A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, subliña que «con estes premios quérese distinguir o labor de persoas, colectivos ou entidades que presenten unha traxectoria meritoria vinculada á protección, conservación, investigación e difusión do patrimonio cultural galego, material e inmaterial, en calquera medio ou campo de actuación na comarca». Poderán do mesmo xeito aspirar a este premio, as persoas de Deza que destaquen pola súa traxectoria investigadora, xa que promoven o prestixio do territorio. A organización mantén as categorías, que son: Posta en valor e divulgación do patrimonio cultural de Deza; Investigación do patrimonio cultural; Premio de honra do Seminario de Estudos de Deza (outorgarase cando se considere oportuno) e o Premio Descubrindo (para colaboradores destacados do anuario).
Calquera persoa pode propoñer candidatos cubrindo un formulario anónimo na páxina web do SED (sed.lalin.gal, na lapela PREMIOS SED 2025), ata o 21 de decembro, inclusive. Nese formulario deberán xustificar o porqué consideran que o aspirante merece recibir este premio dun xeito breve. Esa xustificación, debe basearse en traballos feitos sobre a comarca ou por persoas autoras de Deza, en calquera ámbito da investigación. Concederase un único premio para cada unha das modalidades descritas, que consistirá nunha reprodución da Pía de Donramiro realizada por un artesán galego.
Os recoñecementos entregaranse no marco dun acto organizado polo Seminario de Estudos de Deza a principios do vindeiro ano 2026, coincidindo coa presentación do número 18 do anuario Descubrindo.
