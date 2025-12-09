Manuel Garrido se incorporará a la Policía Local de Silleda
REDACCIÓN
El Concello de Silleda incorporará a un nuevo agente de la Policía Local, tras resolverse el proceso de adjudicación de la plaza por oposición libre. Manuel Garrido Fernández ha sido el que superó este procedimiento y esta semana tomará posesión como agente en prácticas. A partir de entonces el guardia continuará su formación en la Agasp, sumándose después a la plantilla municipal.
La plaza forma parte de la Oferta Pública de Emprego para este año junto con la de oficial, en este caso convocada por oposición mediante el sistema de promoción interna, que también se gestiona mediante el convenio con la Academia Galega de Seguridade.
Servicio de aguas
Por otra parte, la junta de gobierno aprobó las bases para la cobertura de una plaza, como personal laboral fijo, de un oficial de tercera para el departamento municipal de aguas. La convocatoria para este puesto de trabajo se abrirá una vez se trasladen las bases a los boletines oficiales y se formalice su publicación.
