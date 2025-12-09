Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida en una mano por una embutidora

Una mujer residente en el lugar de Reboredo, en la parroquia silledense de Taboada, resultó ayer herida en una mano cuando trabajaba con una embutidora de chorizo. Bomberos y servicios sanitarios del 112 se personaron en el lugar poco después de las 16.30 horas para atenderla. Los médicos optaron por su traslado al CHUS sin liberarle la mano atrapada.

