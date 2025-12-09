Todas las estrellas conducen a Lalín

La estrella navideña que corona los árboles ya instalados en muchas viviendas tiene su origen en la Estrella de Belén, astro que a tenor de la tradición cristiana fue la guía que siguieron los Reyes Magos para llegar a lugar donde había nacido Jesús. Tiene, además, otros significados como la esperanza o la fe. Desde hace siete años Lalín es parada obligada para vecinos y millares de visitantes que ya cuando comienza a caer el otoño anhelan pasear por las Aldeas de Nadal.

Una guía en el parque de Loriga. | Bernabé/Javier Lalín

Este proyecto municipal va más allá de situar en espacios urbanos unas casitas de madera elaboradas con mimo de manera artesanal donde no falta detalle sino que se ha convertido también en otra herramienta económica sustentada en el turismo, coincidente además con la campaña de peregrinaje a la capital dezana para degustar su mundialmente cocido. Con un mercado de artesanía, puestos de gastronomía, un tren turístico y una programación de actividades que se extiende durante un mes Lalín se reivindica como parada y fonda navideña sobre todo para los más pequeños de la casa, acompañados de sus padres o abuelos.

Aldea dos Reis Magos . | Bernabé/Javier Lalín

El pasado día 5 bajo un intenso aguacero se abrían las Aldeas de Nadal en una tarde-noche muy desapacible, con unos fuegos artificiales que anunciaban el estreno de esta edición. El mal tiempo, por momentos, continuó durante el puente y ayer la lluvia dio algo de tregua, aunque durante todos los días cientos de personas se acercaron a Lalín para disfrutar de este parque temático de la ilusión. Aldea de Papá Noel, Aldea dos Trasnos, Aldea dos Reis Magos, Aldea do Apalpador, Aldea das Estrelas y Aldea da Música son las instalaciones que más llaman la atención a los visitantes, que como muchos locales, hacen largas colas para subirse al tren turístico que recorre los poblados y otras calles del centro urbano. Y además de los poblados, escaparates y fachadas mágicas en negocios.

Aldea do Apalpador. | Bernabé/Javier Lalín

Además de gente que viene por su cuenta, esta propuesta invita a agencias de viajes o empresas turísticas a comercializar Lalín como destino navideño. Ayer, varios grupos de personas procedentes de A Coruña o Cambados recorrieron provistos de audioguías los poblados de la mano de la lalinense Ana Rodríguez, propietaria de Namórate Tours. Tiene previsto repetirlos los fines de semana.