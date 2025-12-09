En A Estrada, la procesión va por fuera
La moda de la decoración navideña en exterior es relativamente reciente en la localidad pero cada año coge más fuerza. Así, la tendencia iniciada hace cuatro años con la pandemia se ha vuelto tradición, con fachadas, ventanas y balcones que compiten silenciosamente por ser la más original y festiva.
Puede que el alumbrado de Navidad no se encendiese hasta el pasado viernes 5 de diciembre, pero en A Estrada las luces brillaban desde mucho antes. Y a menudo que pasan los días, el paisaje urbano va sumando nuevos motivos ornamentales, completamente ajenos a la intervención de la administración municipal.
Desde la pandemia y el confinamiento ya se comenzaba a ver una tendencia. Los vecinos de la villa decoraban sus casas y fachadas para poner un poco de alegría a tiempos sombríos en los que no había libertad de reunión, con toques de queda, negocios cerrados y un silencio atronador en las calles. No obstante, resulta gratamente sorprendente comprobar que lejos de perder el hábito ahora que el covid se ha quedado en un lejano recuerdo, los estradenses continúan con lo que ya se ha instaurado como costumbre en el pueblo.
Luces de colores, guirnaldas, formas navideñas y demás adornos caen de balcones, iluminan las fachadas de los edificios o embellecen las ventanas de los bloques en cada calle de la localidad. Algunas vivienda resultan especialmente llamativas por el esmero y la estimada inversión económica. Todo suma y así el ambiente festivo va creciendo, además de complementar a la perfección las propias instalaciones lumínicas y decorativas del Concello.
Es posible que el refrán tenga razón, y la procesión vaya por dentro, pero en A Estrada el espíritu navideño se transmite desde fuera, desde la coraza de los edificios y hogares, uniendo esfuerzos para hacer de la villa, al menos durante este mes de diciembre, un lugar con más belleza y mucha más magia.
Mientras que en otros municipios se fomenta la decoración particular con concursos y premios, al pueblo estradense no le hacen falta alicientes para sacar las cajas de luces y ponerle vida y color a las calles para disfrute de todos.
