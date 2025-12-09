La Diputación clausura en Soutelo el programa +Convivir con 250 asistentes

Alrededor de 250 vecinos llenaron el Auditorio de Soutelo de Montes para participar en la jornada de convivencia y homenaje al movimiento vecinal con la que cluasuró el programa +Convivir 2025 de la Diputación de Pontevedra. El encuentro, de carácter lúdico y formativo, reunió a asociaciones y residentes de toda la zona en un ambiente marcado por la participación y el espíritu comunitario.

A la cita asistió el diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, quien recordó que esta actividad forma parte de la segunda edición de un programa que a lo largo del año recorrió distintos municipios de la provincia «para poner en valor la importancia de juntarnos, de tejer lazos y generar espacios de encuentro para impulsar el avance de esta provincia extraordinaria». Tourís calificó la iniciativa como «una tarde única de convivencia, aprendizaj y diversión» y aprovechó para agradecer a los asistentes el compromiso y la dedicación para dinamizar el panorama social del cocnello de Forcareri. También enmarcó el programa dentro de la recuperación del contacto con el tejido asociativo impulsado por la Diputación mediante propuestas como Provincia Comunitaria, +Aqua o +Novaqua.

La jornada en Soutelo de Montes combinó diversas actividades, entre ellas una charla sobre alzhéimer, un taller de risoterapia y una sesión de gimnasia de mantenimiento. El cierre llegó acompañado de música y un refrigerio para todos los asistentes.

Durante 2025, +Convivir visitó Fornelos de Montes, Redondela, Salceda de Caselas, A Lama, Baiona, Rodeiro, Ribadumia, Bueu, Gondomar, Tui, Covelo y Forcarei. Más de 3.500 personas participaron el año pasado en este programa que pretende fortalecer el tejido vecinal y destacar su papel en el avance de la provincia.